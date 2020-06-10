Калуга, , 15:42 — REGNUM В Калуге ко Дню России 12 июня появится ряд красочных уличных объектов. Воспитанники и педагоги детско-подросткового центра «Содружество» украсят город рисунками в стиле граффити, которые посвятят тем, кто активно трудится в период пандемии: медикам, волонтёрам, коммунальным и транспортным службам. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги.

Город украсят рисунками в стиле граффити, которые посвятят тем, кто активно трудится в период пандемии Kaluga-gov.ru

Первые граффити украсили здания подстанции в районе дома № 18 по улице Генерала Попова, стену возле здания «Калугатеплосеть», а также дома на улицах Московской, 258 и Тарутинской, 1а.

«Мы собирали заявки от всех желающих. Выбрали подходящие эскизы, ориентируясь на то, чтобы они несли позитивный характер. К 12 июня все рисунки будут готовы, так что любой желающий сможет их увидеть и возле них сфотографироваться, а пока что над ними трудятся четыре команды», — рассказала начальник отдела молодежной политики Калуги Анна Зиновьева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пензе в благодарность медикам нарисовали граффити