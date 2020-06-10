Казань, , 11:18 — REGNUM В Татарии 10 июня подтвердились еще 55 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с момента начала наблюдения считаются носителями коронавируса 3720 человек, выздоровели 3586 пациентов, за сутки — 23 человека. Скончались с начала пандемии 10 пациентов, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 17 пациентов, 38 — получают помощь на дому. 54 новых случая заражения контактные, один — завозной.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 42 человека. По возрасту пациентов: до 18 лет — пятеро, от 18 до 30 лет — девять, от 30 до 50 — 19 человек, от 50 до 60 лет — восемь жителей, от 60 до 70 — 12 человек, от 70 до 80 лет — двое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах организована прокурорская проверка после смерти пенсионера в инфекционной больнице.

Читайте также: В Татарии проводят проверку после смерти пенсионера в больнице