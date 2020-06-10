Мальмё, Швеция, , 11:12 — REGNUM В центре Мальмё, третьего по величине городе Швеции, состоялась акция протеста Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Участники митинга выражали поддержку американским протестующим, которые устроили акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими. Протест в Мальмё прошел мирно. Сведений о столкновениях с полицией не поступало. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

По сообщениям журналистов SVT, побывавших на месте событий, около 17:00 по местному времени несколько сотен человек собрались на площади Мальмё. На земле были нарисованы белые кресты, где встали протестующие в целях соблюдения социального дистанцирования.

В настоящее время на территории Швеции действуют временные ограничения на проведение всех публичных массовых мероприятий. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции число их участников не должно превышать 50 человек.

Сообщается, что организаторы акции протеста в Мальмё за соответствующим разрешением на проведение митинга не обращались. Так как акция проходила мирно и при соблюдении мер по социальному дистанцированию, полицейские решили не разгонять участников.