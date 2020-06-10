Нефтекамск, Башкирия, , 11:09 — REGNUM Стандартные трансформаторные будки в городе Нефтекамск украсили персонажами популярных мультфильмов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Скучные трансформаторные будки в Нефтекамске выглядят теперь вот так», — написал Хабиров.

Он сопроводил свой пост фотографиями будок. На них изображены герои отечественной анимации — Малыш и Карлсон из одноименного мультфильма, а также волк и собака из мультфильма «Жил-был пёс».