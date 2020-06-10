Стокгольм, , 11:11 — REGNUM После того как 25 мая в США во время задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, улицы и скверы многих городов страны стали местом столкновений с сотрудниками правоохранительных органов и массовых беспорядков. Акции протестов в США уже перекинулись в Европу. Одной из первых стран, граждане которой столкнулись с мародерством и насилием на улицах своих городов, стала Швеции, где, по крайней мере, уже в двух городах были зафиксированы массовые беспорядки. Теперь в полиции Швеции заявляют, что силы правопорядка намерены более жестко реагировать на происходящее, так как протестующие не соблюдают меры по инфекционному контролю на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом 9 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

В своем пресс-релизе шведская полиция предупреждает, что действия ее полицейских будут более строгими, когда речь зайдет о выдачи разрешений на проведение демонстраций Black Lives Matter.

Главная причина заключается в том, что ведомство требует от организаторов акций соблюдения установленного ограничения по количеству участников в 50 человек, чтобы не допустить распространение коронавируса среди протестующих.

«Мы заметили, что у демонстраций, которые проводятся, есть и хорошая цель, но также есть и вопросы относительно способности организатора справиться с размерами толпы», — заявил командующий силами шведской полиции Пер Энгстрём.