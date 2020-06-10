Биробиджан, , 11:09 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта и волонтеры акции #Мывместе сдали кровь в рамках Российской недели донорства, посвященной Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. Об этом сообщили корреспонденты сетевого издания «РИА Биробиджан» в сюжете на YouTube-канале.

Как рассказали корреспонденты, в условиях действия режима самоизоляции запас компонентов крови на станции переливания истощился. Все больше обостряется необходимость в этом материале, важном для спасения жизней.

Также в рамках акции активисты провели квест «По стопам начинающего донора», раздавали информационные листовки о донорстве и подготовке к сдаче крови.

Всероссийская акция проводится с 8 по 14 июня. Организаторами акции выступили Минздрав РФ и Всероссийское общественное движение «волонтеры-медики». Принять участие могут все желающие при соблюдении требований, предъявляемых к донорам.