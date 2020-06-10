Ульяновск, , 11:05 — REGNUM В Ульяновской области выявлен 91 новый носитель коронавируса, о чём ранее заявляли региональные власти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 10 июня (10:35 мск), в Ульяновской области с начала пандемии подтверждено 3450 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки — 91. Выздоровели 1095 пациентов с COVID-19, из них 82 человека — за последние сутки.

Согласно представленной информации, подтверждено ещё два летальных исхода, всего скончались 18 пациентов с COVID-19.

Всего в регионе проведено более 76,6 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Отметим, что в Ульяновске в Центральной медсанчасти установлен кислородный газификатор. Он предназначен для хранения жидкого кислорода, обеспечивающего больных необходимым медицинским кислородом объемной долей не менее 99,5%. Общая стоимость приобретенного оборудования составляет 16 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 10 июня выявили 1309 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число достигло до 51 740.

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