Москва, , 11:04 — REGNUM Добровольцы — военные, которые принимают участие в эксперименте по испытанию вакцины от коронавируса, пошли на личный риск, и это оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя испытания вакцины Минобороны РФ.

«Но факт того, что Минобороны России работает с вакциной, говорит о важности получения военной медициной именно российских препаратов.

Минобороны уже работало в реальных условиях пандемии в Италии и теперь получает опыт уже не обеззараживания территории и изоляции больных, а лечения граждан.

То есть мы имеем риски коронавирусных пандемий как военной угрозы», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ отобрало две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц для испытания вакцины от коронавируса.

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