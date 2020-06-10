Москва, 10 июня 2020, 11:04 — REGNUM Добровольцы — военные, которые принимают участие в эксперименте по испытанию вакцины от коронавируса, пошли на личный риск, и это оправданно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя испытания вакцины Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ отобрало две группы добровольцев из военнослужащих и гражданских лиц для испытания вакцины от коронавируса.
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