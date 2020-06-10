Сочи, Краснодарский край, , 11:04 — REGNUM 67-летний житель Сочи скончался городской инфекционной больнице, об этом 10 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

28 мая у пациента был подтверждён диагноз COVID-19, уже 29 мая его перевели на аппарат искусственной вентиляции лёгких.

«На фоне коронавирусной инфекции у больного развились двухсторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности», — сообщили в региональном оперативном штабе, уточнив, что у мужчины были болезни сердца.

Всего, как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае скончались 47 пациентов с положительными тестами на коронавирус.