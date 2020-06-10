Красноярск, , 11:02 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 5791.

Из них к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 1970 человек. При этом за сутки скончались три пациента с COVID-19, а всего летальных исходов зарегистрировано 53.

«По данным Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 3,1%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 53 муниципальных образованиях края», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне возобновил приём пациенток роддом Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона. С 11 июня откроется также отделение патологии беременности.

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