Москва, , 11:01 — REGNUM Своё намерение голосовать по Конституции РФ высказали большинство сторонников различных партий: 78% сторонников «Единой России», 74% — «Справедливой России», 71% — КПРФ, и 64% — ЛДПР, показал опрос ВЦИОМ.

Их тех, кто планирует принять участие в голосовании 1 июля, 61% опрошенных готовы поддержать поправки. Проголосовать против планируют 21%.

Больше всего отдать голоса за поправки к Конституции хотят в электорате «Единой России» (83%), среди сторонников «Справедливой России» — 65%, среди сторонников ЛДПР — 54%, среди сторонников КПРФ — 43%.

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«Надо понимать разницу между «верхушкой» КПРФ и тми людьми из простого народа, которые голосуют за КПРФ. «Верхушка» представляет из себя коррумпированную группировку, которая занимается собственным бизнесом и собственной властью. Они выкруживают, выгадывают, торгуются с властью, пытаются на что-то надавить, продают места в списках Ходорковскому, выдвигают на президентские выборы олигархов. Там целый букет болезней, нет никакой внутри партийной демократии, что в основном все решает один человек, в лучшем случае — группа из пяти человек. Понятно, что эти люди страшно далеки от народа, и все их решения продиктованы интересами собственной шкуры», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«А люди, которые голосуют за КПРФ, они идут за социалистическими лозунгами, которые им близки социалистические идеи, а, следовательно, любые социальные устремления государства. В том числе, естественно, и социальные поправки к Конституции, которые дают гарантированную индексацию песий, которые приравнивают минимальную оплат труда к прожиточному минимуму, а прожиточный минимум у нас. как известно, регулярно индексируется в сторону повышения. Следовательно, и заработная плата у людей будет расти. А, например, в сельских местностях, где платили ниже прожиточного минимума, вынуждены будут платить весь прожиточный минимум. В данном случае, люди голосуют карманом, и правильно делают, поскольку эти поправки как для них и принимаются», — подчеркнул политолог.

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