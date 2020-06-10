Симферополь, , 11:02 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц 14 пациентов, госпитализированных ранее с заражением коронавирусом. Об этом 10 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Общее число выздоровевших в республике — 338 человека, за сутки выписали — 14 граждан», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, за сутки в Крыму подтвердился положительный результат теста на новую коронавирусную инфекцию у одного гражданина. С начала пандемии в регионе подтверждено 458 положительных тестов на новую инфекцию, 15 человек скончались.