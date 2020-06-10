Курск, , 10:59 — REGNUM В Курской области 10 июня зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 3690 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1717 пациентов: 145 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 89 — в Курской городской больнице № 6, 75 — в городском клиническом родильном доме, 48 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 19 — в Железногорской городской больнице № 1. 1341 человек находится дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 1954 пациента, в том числе 93 — за последние сутки. Скончались 19 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске скончалась ещё одна пациентка с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Курске скончалась ещё одна пациентка с COVID-19