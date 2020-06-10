Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Сценарист Dead Space Энтони Джонстон заявил, что анонс его новой масштабной игры состоится на презентации PlayStation 5. Об этом он рассказал 10 июня на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/AntonyJohnston/status/1270474515160727552

По словам Джонстона, работа над новым проектом заняла у него почти два года. Напомним, презентация игр для PlayStation 5 состоится завтра, 11 июня.

Dead Space — это хоррор-игра с элементами выживания, выпущенная в 2008 году. В ней геймеры управляют инженером Айзеком Кларком, которому приходится сражаться с инопланетными организмами на космическом корабле «Ишимура».

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