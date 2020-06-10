Южно-Сахалинск, , 11:04 — REGNUM В сахалинском обсерваторе, развернутом на спортивной базе «Восток», люди объявили голодовку. Вахтовики, военные, силовики и их семьи сообщили АСТВ, что людям без объяснения причин опять продлевают время изоляции.

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Сейчас люди отказались от еды и ждут реакции властей. Обсервацию они назвали «принудительной изоляцией».

«К кому обратиться, мы не знаем. Я могу работу потерять. Я дома не находился практически пять месяцев. Первый раз приезжал на Сахалин на отдых, по своей прописке. Работаю вахтовым методом на строительстве Амурского газопровода. Тогда я проходил самоизоляцию дома. 23 мая я прилетел на межвахтовый отпуск и столкнулся с такой ситуацией. Я не буду есть, пока к нам не начнут относиться по-человечески: не оформят больничные, поговорят с нами, объяснят, что происходит. Дозвониться невозможно ни в Роспотребнадзор, ни в прокуратуру, никуда. Написали губернатору — тишина. Нас согнали, как стадо, и держат здесь. Психолог нужен половине людей. Но никто, кроме медсестры с градусником, не обращает на нас внимания», — рассказал житель Тымовска Олег Шацких.

Люди жалуются, что им без какого-либо объяснения причин продлевают нахождение в обсерваторе. Никто из них не знает, когда сможет покинуть обсерватор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в другом обсерваторе на Сахалине к здоровым людям подселили зараженного коронавирусом. И продлили всем нахождение в изоляторе ещё на две недели.