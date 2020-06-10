Ташкент, , 10:57 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана изъяли около 22 тыс. таблеток психотропного препарат, сообщили в пресс-службе СГБ.

Во время оперативного мероприятия в Ферганской области Узбекистана остановлен автомобиль, при осмотре которого обнаружено 11 тыс. таблеток. Психотропный препарат принадлежал одному из пассажиров. Таблетки вывезены из Казахстана контрабандным путем.

Оперативные мероприятия также прошли в Каракалпакстане и Навоийской области. Во время трех операций изъята 21 981 таблетка психотропного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая сотрудники СГБ Узбекистана изъявили 5 кг гашиша и пресекли канал поставки наркотиков из Киргизии.

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