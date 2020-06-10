Краснодар, , 10:57 — REGNUM 81 новый случай заражения подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 10 июня в региональном оперативном штабе.

Лидер по числу заражений за сутки — Кавказский район, где положительные тесты подтверждены у 13 жителей, а на втором месте Краснодар с 12 случаями — там коронавирус подтверждён и у двоих детей в возрасте один месяц и два года.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта по 10 июня подтверждено 4 тыс. 655 случаев заражения, причем 3,5 тыс. пациентов уже выписаны. 22 пациента находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки скончался ещё один человек с положительным тестом на коронавирус. Всего в регионе умерли 47 пациентов с диагнозом COVID-19.