Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки вновь отмечен рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией — 55 новых инфицированных лиц. А также признано четыре новых случая смерти от COVID-19. Об этом 10 июня сообщили в оперативном штабе РФ.

Таким образом в регионе с начала пандемии выявлено 3342 заразившихся коронавирусом и 24 умерших жителя.

Днем ранее было зафиксировано 49 новых случаев инфекции и один летальный исход.

Читайте также: Ленобласть находится на «плато» по коронавирусу

Однако в регионе за 9 июня также отмечается рост числа выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 113 человек и достигло 2434 человек.

Читайте также: В Ленобласти разрешили торговать косметикой и проходить медосмотры

Согласно официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 404 случая в 83 регионах. При этом выписано по выздоровлению 10 386 человек. Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 493 657 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 358 человек. Общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 252 783 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти постепенно снижается суточный уровень заражения коронавирусом