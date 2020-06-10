Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:01 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки вновь отмечен рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией — 55 новых инфицированных лиц. А также признано четыре новых случая смерти от COVID-19. Об этом 10 июня сообщили в оперативном штабе РФ.
Таким образом в регионе с начала пандемии выявлено 3342 заразившихся коронавирусом и 24 умерших жителя.
Днем ранее было зафиксировано 49 новых случаев инфекции и один летальный исход.
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Однако в регионе за 9 июня также отмечается рост числа выздоровевших, за последние сутки их число увеличилось на 113 человек и достигло 2434 человек.
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Согласно официальным данным, за последние сутки в России выявлено 8 404 случая в 83 регионах. При этом выписано по выздоровлению 10 386 человек. Также за сутки зафиксировано 216 летальных случаев.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 493 657 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончалось 6 358 человек. Общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 252 783 человек.
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