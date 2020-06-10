Нью-Дели, , 10:57 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Индии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось более чем на 9,9 тысячи и превысило 276 тысяч человек. Это 10 июня следует из данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, в настоящее время в Индии суммарное количество выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 276 583.

Также сообщается, что число вылечившихся от COVID-19 в стране за этот же период выросло на 5 991 пациента и теперь стало 135 205.

При этом за истекшие сутки от COVID-19 в Индии скончались 279 человек и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 7 745.

Кроме этого, известно, что в наибольшей степени от SARS-CoV-2 пострадал индийский штат Махараштра, где выявлено 90 787 зараженных.

Отметим, что Индия, по данным университета Джона Хопкинса, вышла на пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом.