Ростов-на-Дону, , 10:51 — REGNUM В Ростовской области за сутки ещё 192 жителя получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Общее число носителей SARS-CoV-2 составило 6 тыс. 734 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 июня.

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах. Так, в Ростове-на-Дону выявили 109 новых носителей инфекции, в Сальском районе — 14, Таганроге — 13.

Возраст 44,8% новых носителей коронавируса — от 18 до 45 лет, 34,4% пациентов — от 46 до 65 лет, 12,5% — от 66 лет, 8,3% — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в течение нескольких дней коэффициент распространения коронавирусной инфекции держится на отметке 1 и ниже, что говорит о вероятном смягчении ограничительных мер на Дону.

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