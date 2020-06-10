Оренбург, , 10:51 — REGNUM В Гае Оренбургской области суд признал бывшего директора хлебоприемного пункта виновным в преднамеренном банкротстве, крупном мошенничестве и махинациях с недвижимостью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Как установлено в суде, в ноябре 2015 года глава предприятия заключил с екатеринбургской компанией договор о поставке зерна. Получив более 14 млн рублей в качестве оплаты за зерно, директор не исполнил договорные обязательства, а деньги потратил на нужды предприятия и часть финансов перевел на счета других организаций.

Кроме того, от предпринимателя директор получил 80 тонн зерна на хранение. Однако отгрузил партию зерновых стороннему лицу.

Также установлена причастность главы хлебоприемного пункта к преднамеренному банкротству предприятия. При наличии кредиторской задолженности в объеме более 32 млн рублей, в феврале 2016 года подсудимый от имени предприятия продал физическому лицу 20 объектов недвижимости и четыре транспортных средства за 2 млн рублей, тогда рыночная стоимость составляла свыше 23 млн рублей. Тем самым имущество предприятия было выведено из-под требований кредиторов. Отчуждение имущества ухудшило ситуацию и привело к банкротству. Между тем недвижимость осталась в пользовании предприятия, которое после продажи арендовало объекты.

Свою вину в совершении преступлений экс-глава предприятия полностью признал. Суд первой инстанции назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. В законную силу приговор не вступил.

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