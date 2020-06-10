Чебоксары, , 10:49 — REGNUM В Чувашии выявлено 79 новых носителей коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 10 июня (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии подтверждено 3725 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки — 79.

Выздоровели 1829 пациентов с COVID-19, из них 60 человек — за последние сутки. Новых летальных случаев нет.

Ранее чувашские власти заявили, что правительство региона выделит муниципалитетам дополнительные средства для санитарной обработки подъездов, детских площадок, дорог и остановок общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, на министерство здравоохранения Чувашии возложены новые полномочия: чиновники смогут выписывать административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Подробнее: Минздрав Чувашии получил право составлять протоколы в условиях пандемии