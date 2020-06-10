Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM В Екатеринбурге житель Первоуральска осуждён за хищение автомашин. Приговор 10 июня вынес Верх-Исетский райсуд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

28-летний гражданин был признан виновным в хищении машин на общую сумму более 18 млн рублей. Преступления он совершал при помощи специальных технических устройств в декабре 2017 года — августе 2018-го как один, так и с сообщником. Угоны машин совершались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Реже в основном по ночам.

Прокуратура Екатеринбурга заключила с ним досудебное соглашение о сотрудничестве. Было установлено, что при помощи спецустройств он вскрывал охранные сигнализации иномарок и затем скрывался на них и распоряжался ими по своему усмотрению. Единолично он похитил пять машин, а вместе с сообщником — 11. 12 похищенных автомобилей уже найдены и возвращены законным владельцам. Но четыре машины на общую сумму более 3 млн рублей так и не возвращены владельцам. Ущерб им не возмещён.

Сообщник подсудимого был осуждён в августе 2019 года. А теперь приговор получил и он сам. Суд назначил ему четыре с половиной года в колонии общего режима. Кроме того, в производстве Октябрьского районного суда имеется уголовное дело о хищении сообщниками ещё восьми автомашин. О них подсудимый сообщил после заключения соглашения с прокуратурой.