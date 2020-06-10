Киев, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 525 случаев заражения коронавирусом, сообщил 10 июня Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По последним данным, всего на Украине подтверждён 28 381 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 12 769 человек, от осложнений скончались 833 пациента.

Госпитализированы 8356 человек, из них 332 ребёнка и 986 медработников. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 306 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий заявил, что на Украину за время пандемии вернулось всего 5% украинских трудовых мигрантов. Остальные предпочли переждать пандемию в Польше.

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