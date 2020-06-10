Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении мужчины, которого обвинили в похищении четырех тысяч медицинских масок.

Маски были похищены у безработного петербуржца, который в дни нехватки средств индивидуальной защиты пытался их продать через интернет. Об этом 10 июня проинформировали в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале апреля, когда в городе повсеместно наблюдалась нехватка медицинских масок, мужчина встретился с безработным мужчиной, который выставил на продажу четыре тысячи медицинских масок.

Как доказало следствие в суде, обвиняемый вместе с напарником во дворе дома 48 по 3-й линии Васильевского острова получил от потерпевшего две картонные коробки с медицинскими масками в количестве четырех тысяч штук, после чего открыто похитили их и уехали. Причиненный ущерб безработный предприниматель оценил на сумму в 156 тысяч рублей.

Читайте также: В Петербурге у безработного отняли четыре тысячи медицинских масок

Задержать злоумышленника удалось полицейским уже на следующий день, им оказался 25-летний контролер-кассир Рамазан Хабибулаев. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабёж»), а также избрана мера пресечения в виде ареста.

«Василеостровский районный суд признал Хабибулаева виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком на три года», — отметили в суде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге у безработного отняли четыре тысячи медицинских масок