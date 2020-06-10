Тула, , 10:45 — REGNUM 103 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, об этом сообщил 10 июня региональный оперативный штаб.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — сообщили в оперштабе.

Также за сутки выписаны с выздоровлением 164 жителя Тульской области.

Всего в Тульской области с 19 марта по 10 июня положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 946 человек. Из них 2 тыс. 787 выздоровели. 51 пациент скончался.