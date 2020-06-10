Москва, , 10:41 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 8404 носителя коронавируса. Об этом 10 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения подтверждены в 83 регионах РФ, за сутки умерли 216 человек, выздоровели около 10,4 тыс. человек.

Лидером остаётся Москва, при этом у столицы снизилось число новых выявленных заражений — 1195. С небольшим отставанием следует Московская область — 735. Далее идут Петербург — 313, Нижегородская область — 304, Свердловская область — 284, Воронежская область — 242.

Всего в РФ выявлено 493 657 случаев заражения коронавирусом. Умерли 6358 человек, выздоровели более 252 тысяч человек.