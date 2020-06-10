Сингапур, , 10:51 — REGNUM Клинические испытания иммунного препарата, предназначенного для борьбы с новым коронавирусом, начали сингапурские ученые. Об этом 10 июня сообщается в распространенном заявлении местной компании-разработчика Tychan.

«В первой фазе исследований, которая продлится шесть недель, примут участие 23 здоровых человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в случае, если первая фаза окажется успешной, на следующем этапе в испытания будет вовлечено большее число добровольцев, и в том числе — из числа заразившихся коронавирусом.

Кроме этого, сообщается, что препарат TY027 создан на основе полученных лабораторным способом моноклональных антител, способных воздействовать на возбудителя COVID-19.

При этом профессор медицинской школы при Национальном университете страны Ой Н Ин отметил, что данный «препарат может также использоваться для борьбы с широким кругом инфекционных заболеваний, в том числе в качестве превентивного средства», и рассказал, что, в случае успешного завершения исследования нового препарата, TY027 можно будет использовать для людей, которые имеют по роду своей работы широкие социальные контакты, и для путешественников.

Помимо этого, в разработке данного препарата участвуют специалисты минобороны и минздрава страны и также эксперты Совета по экономическому развитию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории 14 штатов США темпы увеличения количества новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом резко выросли.