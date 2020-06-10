Сингапур, 10 июня 2020, 10:51 — REGNUM Клинические испытания иммунного препарата, предназначенного для борьбы с новым коронавирусом, начали сингапурские ученые. Об этом 10 июня сообщается в распространенном заявлении местной компании-разработчика Tychan.
«В первой фазе исследований, которая продлится шесть недель, примут участие 23 здоровых человека», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в случае, если первая фаза окажется успешной, на следующем этапе в испытания будет вовлечено большее число добровольцев, и в том числе — из числа заразившихся коронавирусом.
Кроме этого, сообщается, что препарат TY027 создан на основе полученных лабораторным способом моноклональных антител, способных воздействовать на возбудителя COVID-19.
При этом профессор медицинской школы при Национальном университете страны Ой Н Ин отметил, что данный «препарат может также использоваться для борьбы с широким кругом инфекционных заболеваний, в том числе в качестве превентивного средства», и рассказал, что, в случае успешного завершения исследования нового препарата, TY027 можно будет использовать для людей, которые имеют по роду своей работы широкие социальные контакты, и для путешественников.
Помимо этого, в разработке данного препарата участвуют специалисты минобороны и минздрава страны и также эксперты Совета по экономическому развитию.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории 14 штатов США темпы увеличения количества новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом резко выросли.