Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 284 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус нашли у жителей Арамиля, Артемовского, Ачита, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбурга (+181), Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Нижних Серег, Среднеуральска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Староуткинска, Сысертского, Туры, Тугулыма, поселка Уральский.

Теперь в регионе подтверждено 8194 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области частично смягчили «режим повышенной готовности» по коронавирусу. В регионе разрешили работать магазинам площадью до 400 кв. м. с отдельным входом.