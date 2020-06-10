Воронеж, , 10:36 — REGNUM 24-летний полицейский, автомобиль под управлением которого сбил троих человек в Воронеже, задержан, сообщили 10 июня в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

«В настоящее время 24-летний полицейский задержан в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ, допрошен в качестве подозреваемого. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ», — сообщили в пресс-службе.

В следственных органах уточнили, что решение об избрании меры пресечения будет принято в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня около 19:30 на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской автомобиль Toyota Crown, которой управлял 24-летний участковый, вылетела на тротуар и сбила троих человек. 41-летний мужчина погиб на месте, две женщины с тяжёлыми травмами госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Об этом: В Воронеже по факту ДТП с участием полицейского возбуждено уголовное дело