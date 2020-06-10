Москва, , 10:43 — REGNUM Ответственность за ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек, лежит на друзьях актёра Михаила Ефремова, которые вместе с ним выпивали. Об этом заявил актёр Александр Панкратов-Чёрный «Пятому каналу».

По словам Панкратова-Чёрного, Ефремов не мог употреблять алкоголь в одиночку, а затем сесть за руль. Кто-то находился рядом с ним и знал, что актёр сам поведёт машину, а значит, мог остановить его и довезти до дома.

«Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется», — сказал актёр.

Произошедшее с Ефремовым Панкратов-Чёрный назвал трагедией для всей его семьи. По его словам, лишение свободы, которое грозит актёру, может стать концом его творческого пути.

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Михаил Ефремов, устроивший ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, помещён под домашний арест. Такое решение вынес Таганский суд Москвы.

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