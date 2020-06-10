Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Единые национальные экзамены в Грузии в 2020 году, как и раньше, пройдут только один раз, и для тех, кто их пропустит из-за коронавируса, исключений сделано не будет. Такое заявление 9 июня сделала замминистра образования страны Нуну Мицкевич во время брифинга, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Не существует прецедента повторения единых национальных экзаменов. Как и в предыдущие годы, в нынешнем году будет какое-то количество абитуриентов, которые не смогут сдавать экзамены», — сказала Мицкевич.

Она сообщила, что все, кто пропустит экзамены в этом году, включая пропустивших по состоянию здоровья, смогут сдать их в 2021 году.

Напомним, в Грузии единые национальные экзамены пройдут с 6 по 25 июля. Их решено проводить очно, но с соблюдением мер предосторожности, чтобы избежать распространения коронавируса. На входе будут замерять температуру. В классах будет не более 10 сдающих, парты расставят подальше друг от друга и закроют барьерами.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза коронавируса: в Грузии назвали условия проведения единых экзаменов

Читайте развитие сюжета: В Грузии не исключили возвращения к дистанционному обучению осенью