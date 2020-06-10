Москва, , 10:33 — REGNUM Специальные «вагоны тишины» установлены в каждом поезде «Ласточка», курсирующем по Московскому центральному кольцу. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«На этапе запуска два месяца назад чуть больше 10 «Ласточек» МЦК имели «вагоны тишины». Сегодня «тихие вагоны» есть в каждом из 51 поезда, курсирующего на Московском центральном кольце», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что «тихие вагоны» отмечены специальными стикерами, размещёнными на дверях вагона. Заходя в такой вагон, пассажир даёт негласное согласие на отказ от бесед по мобильному телефону, громкого прослушивания музыки и разговоров.