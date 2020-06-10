Чебоксары, , 10:32 — REGNUM На министерство здравоохранения Чувашии возложены новые полномочия: чиновники смогут выписывать административные протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий проект постановления правительства был одобрен сегодня, 10 июня, на заседании Кабинета министров Чувашии.

Было отмечено, что вводится новая функция в части составления протоколов об административных правонарушениях «в установленной сфере деятельности» в соответствии с КоАП РФ.

«Планируется составление протоколов по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ в связи с нарушением жителями Чувашской Республики режима самоизоляции, установленного указом», — сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в федеральное законодательство было введено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм «в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания». При первом нарушении карантина гражданам грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на один месяц.