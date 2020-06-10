Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Организаторы массовых беспорядков, вспыхнувших в США после смерти темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, ответят перед правосудием. Власти США намерены арестовать их. Об этом в интервью телеканалуFox News заявил министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр.

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Он отметил, что власти всецело настроены «обуздать» зачинщиков беспорядков и взять их под стражу. При этом Барр не стал устанавливать сроки, на которые могут растянуться расследования этих правонарушений, а также когда будут произведены аресты.

Генпрокурор добавил, что во время протестов в США ультраправые группировки пытались выдать себя за ультралевые и наоборот.

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«Представители обеих сторон пытались разжечь насилие», — подчеркнул Барр.

Он также заявлял о проведении расследования в отношении нескольких участников протестов, которые связаны с движением американских антифашистов «Антифа».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в американском городе Миннеаполисе чернокожий гражданин США Джордж Флойд скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Этот инцидент вызвал массовые протесты по всей стране, переросшие в беспорядки.

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