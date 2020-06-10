Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Разработчики из Bungie анонсировали новое расширение для Destiny 2 под названием «За гранью света». Его трейлер был опубликован на YouTube-канале игры 9 июня.

Главным нововведением расширения «За гранью света» станет появление уникального элемента «Стазиса» — с его помощью персонажи игроков смогут замедлять противников или «обволакивать их тёмной силой». Релиз нового контента ожидается 22 сентября 2020 года.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский «ролевой шутер», разработанный американской компанией Bungie. Проект получил множество положительных отзывов от профессиональных критиков и рядовых геймеров.

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