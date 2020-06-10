Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили 313 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 10 июня федеральный оперативный штаб. Таким образом, в течение нескольких последних дней статистически демонстрируется снижение по числу зафиксированных суточных случаев заражения.

Всего за время пандемии в Петербурге, с учетом новых данных, официально выявлено 19 тыс. 466 носителей вируса.

За сутки в Петербурге выписали 420 человек после выздоровления от COVID-19, всего в городе выздоровел 8521 человек за время пандемии.

В России за последние сутки обнаружили еще 8 тыс. 404 носителя вируса в 83 регионах, их общее число достигло 493 тыс. 657.

Добавим, за последние 24 часа в Северной столице протестировали на коронавирус 21 тыс. 585 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3926 человек, из них 207 — в обсерваторе, 841 — на самоизоляции.

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