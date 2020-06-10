Оренбург, 10 июня 2020, 10:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 60 новых предварительно положительных тестов на коронавирус, сообщает 10 июня Управление Роспотребнадзора по региону.
На 100 тысяч населения приходится 128,83 носителя SARS-CoV-2. Темп прироста случаев заражения составил 2,44.
Среди выявленных носителей коронавируса превалирует взрослое население. В структуре клинических проявлений на момент выявления SARS-CoV-2 внебольничные пневмонии составили 20,4%; острые респираторные инфекции, бронхит — 39,1%, без клинических проявлений — 40,5%.
На сегодняшний день (с начала пандемии) в Оренбургской области лабораторно подтвержден 2 521 случая заражения коронавирусом.