Симферополь, , 10:26 — REGNUM В Крыму с 15 июня снимаются ограничения на работу ресторанов, кафе и музеев, говорится в указе главы региона Сергея Аксёнова.

Так, в указе были исключены пункты об ограничении работы ресторанов, баров, кафе быстрого обслуживания, кафетериев, предприятий общественного питания, столовых, буфетов и музеев.

Вместе с тем до 1 июля будут закрыты дома отдыха, кемпинги и хостелы, детские лагеря, кинотеатры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса в Крыму была введена обязательная обсервация всех приезжающих на полуостров. Естественно, об отдыхе в таких условиях говорить не приходилось. Аксенов даже не исключал, что курортного сезона в Крыму в 2020 году в итоге не будет.

Однако с наступлением более теплого периода ситуация с коронавирусом начала улучшаться. Уже с 15 июня жителям Крыма разрешат отдыхать в санаториях полуострова.

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