Ростов-на-Дону, , 10:25 — REGNUM В Ростовской области с начала года от укусов клещей пострадали почти 1,8 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

К донским медикам за помощью, по данным на 9 июня, обратились 1 тыс. 787 человек, из них — 767 дети до 14 лет. При этом за аналогичный период 2019 года от укусов клещей пострадали 3 тыс. 862 жителей региона, в том числе 1 тыс. 282 детей.

Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в областном центре (314), Таганроге (163) и Шахтах (128), а также в двух муниципальных районах — Песчанокопском (69) и Сальском (52).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону в связи с активностью клещей были обработаны зоны отдыха. Так, например, работы были развёрнуты в парках, скверах.

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