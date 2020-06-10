Махачкала, , 10:22 — REGNUM Депутат сельсовета в Дагестане, в отношении которого проводится проверка по фактам незаконной охоты, может быть причастен к уничтожению десятков хищных птиц. В их числе орлы, беркуты и соколы, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Напомним, ранее в дагестанском сегменте соцсетей появился ролик, на кадрах которого видно, как отец и сын палками бьют пойманного с помощью капкана горного орла, занесенного в Красную книгу. Видео было снято в селе Икра в Курахском районе республики.

«Проверка, проведенная полицейскими выявила, что опубликованный эпизод был далеко не единичным, и число изловленных орлов, беркутов и соколов насчитывает несколько десятков. Мужчина оказался депутатом муниципального образования «сельсовет Икринский», делегированный в районное собрание Курахского района», — отметили в МВД.

Поскольку подозреваемый является спецсубъектом (депутатом), материалы проверки для проведения дальнейших следственных мероприятий полиция передала в следственное управление СК РФ по Дагестану. В отношении фигуранта может быть возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной охоте и вовлечении несовершеннолетнего (сына) в совершение преступления.

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