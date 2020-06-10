Вашингтон, , 10:21 — REGNUM На территории 14 штатов США темпы увеличения количества новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом резко выросли. Об этом 10 июня сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным источника, наиболее высокие показатели роста числа зараженных коронавирусной инфекцией за последнюю неделю были отмечены в Аризоне, Арканзасе, на Аляске, в Калифорнии, Кентукки, Миссисипи, Нью-Мексико, Орегоне, Северной Каролине, Теннесси, Техасе, Флориде, Южной Каролине, и Юте, а также в Пуэрто-Рико (свободно ассоциированном государстве под управлением США).

Также указывается, что такой рост происходит ввиду тенденции к увеличению количества зараженных SARS-CoV-2 в сельских американских районах, при том, что первая волна пандемии накрыла в США такие густонаселенные города как Чикаго и Нью-Йорк.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Германии за истекшие сутки увеличилось на 318 и стало составлять 184861 случай.