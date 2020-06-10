Смоленск, , 10:13 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности по факту причинения ущерба бюджету Смоленской области на сумму более 64 млн рублей при закупке медицинских комплексов возбуждено следственными органами в Смоленской области, об этом ИА сообщили в пресс-службе СКР 9 июня.

Как полагают следственные органы, в период с 25 сентября по 25 октября 2019 года в Смоленске должностными лицами департамента Смоленской области по здравоохранению в рамках исполнения государственного контракта были приняты у поставщика и оплачены передвижные медицинские комплексы общей стоимостью свыше 64 млн руб. Выяснилось, что данные комплексы не имеют регистрационных удостоверений уполномоченного органа, соответствующих их фактической комплектации. Эксплуатировать данное оборудование невозможно.

«Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже в мае 2019 года в Воронеже в онкодиспансере пациенка погибла при проведении процедуры лучевой терапии: аппарат заклинило, и женщину буквально раздавило. Позже выяснилось, что аппарат, который использовался в диспансере около 14 лет, не был зарегистрирован в России.