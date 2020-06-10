Махачкала, , 10:13 — REGNUM Власти Дагестана направят более 263 млн рублей на дополнительное финансирование стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«Первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов сообщил, что подготовлен проект распоряжения правительства РД, предусматривающее дополнительное финансирование выплат стимулирующего характера медицинским работникам, на сумму более 263 млн рублей», — сказано в сообщении.

В ходе заседания глава Дагестана Владимир Васильев уточнил у министра здравоохранения республики Джамалудина Гаджиибрагимова, все ли деньги, ранее выделенные из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам, были переданы им в полном объеме. Профильный чиновник дал утвердительный ответ.

Отметим, что ранее в социальных сетях появлялись сообщения дагестанских медработников об отсутствии положенных надбавок за участие в борьбе с коронавирусом или начислении их не в полном объеме. Например, сотрудники Табасаранской центральной районной и Дербентской центральной городской больниц получили выплаты лишь после вмешательства следственных органов.

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