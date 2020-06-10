Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Временное ограждение у южной стороны комплекса Белого дома, установленное в связи с массовыми протестами, могут демонтировать 10 июня. Об этом сообщили ТАСС в Национальной парковой службе США.

В ведомстве пояснили, что 10 июня — вероятная дата демонтажа забора, в том числе у Эллипса — большой лужайки перед Белым домом. Пока идут переговоры по поводу временного ограждения вокруг площади Лафайет-сквер, которая находится с северной стороны официальной резиденции главы США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на Вашингтон перекинулись массовые протесты, возникшие в Миннеаполисе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейских. Ограждения возле Белого дома были установлены из соображений безопасности, однако демократы выступили против огораживания Лафайет-сквер — «символа свободы и открытости».

Читайте также: Стало известно о планах Трампа по реформе полиции в США

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы потребовали от Трампа убрать забор вокруг Лафайет-сквера