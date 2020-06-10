Москва, 10 июня 2020, 10:05 — REGNUM Завершение строительства Северо-Восточной хорды Москвы планируется к 2022 году. Об этом сообщает 10 июня официальный сайт мэра и правительства города.
«Мы завершили бетонирование опор еще одной эстакады съезда с основного хода СВХ на Ярославское шоссе», — заявил московского глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Он рассказал, что после паузы, вызванной распространением коронавирусной инфекции, строительные работы возобновили и сейчас они идут высокими темпами. По словам Загрутдинова, мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить работы к 2022 году.
Северо-Восточная хорда соединит федеральную трассу М-11 Москва — Петербург и Косинскую эстакаду, пройдя через крупные автомагистрали.