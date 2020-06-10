Пермь, , 10:02 — REGNUM В Пермском крае во всех отделениях больниц, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, установлены электронные платформы для измерения температуры Promobot Thermocontrol, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Для предотвращения заноса коронавируса в COVID-центрахосуществляются «входные фильтры» с проведением контроля температуры тела сотрудника и обязательным уточнением состояния здоровья. Терминал проводит термометрию за 5−8 секунд и исключает контакт человека с человеком. Данные автоматически сохраняются на компьютере, что позволяет в любой момент проверить информацию о самочувствии сотрудников, работающих в «грязной зоне».

Оснащение терминалами термоконтроля 17 отделений больниц произошло в рамках контракта с ООО «Промобот». Цена договора составила 3,7 млн рублей.

Напомним, на утро 9 июня в Пермском крае среди медработников выявлено 279 носителей SARS-CoV-2.

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