Тамбов, , 10:02 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 10 июня в региональном оперативном штабе.

В частности, положительные тесты на коронавирус подтверждены у семи детей в возрасте от десяти месяцев до 15 лет. Возраст взрослых от 21 до 85 лет.

Всего в Тамбовской области на 10 июня подтверждено 3 тыс. 636 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 648 пациентов уже выздоровели. 14 человек скончались. В больницах региона остаются 422 пациентов, в том числе 367 — с диагнозом пневмония.