Джибути, , 10:05 — REGNUM В Джибути прошли акции протеста после сообщений о том, что задержанный летчик военно-воздушных сил страны якобы подвергся пыткам. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Фуад Юсуф Али был арестован в апреле в соседней Эфиопии и был экстрадирован в Джибути. Официальные лица в Джибути, однако, не дали комментариев по делу.

В тайно снятом видео летчик сказал, что боится, что не переживет своего заключения. Его адвокат сообщил, что, когда он посещал Али в мае, он заметил у заключенного признаки пыток.

В правозащитной организации «Репортеры без границ» заявили, что в стране также были арестованы два журналиста, освещающие историю задержанного летчика.