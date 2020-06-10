Элиста, , 09:53 — REGNUM 12 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за последние сутки, сообщили 10 июня в региональном оперативном штабе.

За сутки с выздоровлением выписаны сразу 57 пациентов, у которых ранее было выявлено заражение. Также за сутки один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался — в статистике на 9 июня сообщается о 17 летальных исходах, на 10 июня в статистике значится 18 смертей.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1 тыс. 215 человек, выздоровел 741 пациент. 14 человек находятся в больницах региона в тяжёлом состоянии, в том числе восемь подключены к аппаратам ИВЛ.